Жасмин резко отреагировала на введение против нее санкций

Стало известно, что американское министерство финансов ввело санкции против нашей певицы Жасмин, а также против ее мужа Илана Шора и его оппозиционной партии «Шор» (Молдавия).

Эти действия стали результатом позиции Жасмин, которая много раз выступала в защиту жителей Донбасса, приезжала с концертами в Донецк и Луганск. Реакция Жасмин оказалась, в целом, понятной.

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