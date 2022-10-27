«Пухляш на крепких ножках»: сынишка Арзамасовой в дутом комбинезоне поиграл с листвой в парке

Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами с прогулки в парке. Уикенд актриса из ситкома «Папины дочки» провела с сынишкой Левушкой. Жена хореографа Ильи Авербуха умилила поклонников, показав малыша в дутом комбинезончике с капюшоном и в флисовой шапочке.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Елизавета, кстати, принимает участие в проекте «Ледниковый период» с Никитой Кацалаповым. В перерывах между съемками и репетициями жена Ильи Изяславича успевает заниматься сынишкой, водит его на прогулки. Левушка в парке поиграл с листвой, собрав осенний букет для своей звездной мамы.
«Пухляш на крепких ножках», «Медвежонок!», «Лапулька какой», «Утеплили малыша», «Сладкий! Хочется затискать», «Ох уж эти щечки», «Мамин проказник», «Заюшечка, сладкий!» — написали фолловеры.