«Пухляш на крепких ножках»: сынишка Арзамасовой в дутом комбинезоне поиграл с листвой в парке

Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами с прогулки в парке. Уикенд актриса из ситкома «Папины дочки» провела с сынишкой Левушкой. Жена хореографа Ильи Авербуха умилила поклонников, показав малыша в дутом комбинезончике с капюшоном и в флисовой шапочке.

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Елизавета, кстати, принимает участие в проекте «Ледниковый период» с Никитой Кацалаповым. В перерывах между съемками и репетициями жена Ильи Изяславича успевает заниматься сынишкой, водит его на прогулки. Левушка в парке поиграл с листвой, собрав осенний букет для своей звездной мамы.