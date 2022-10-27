Канделаки впервые о гражданстве Собчак: «Разоблачителька оказалась настолько лицемерна»

Телеведущая Тина Канделаки впервые прокомментировала позорный побег в Литву так называемой журналистки Ксении Собчак. Медиаменеджер напомнила, как светская львица нагло врала про то, что получила гражданство Израиля.

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за нее ответило - гражданство Израиля.

Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее «делишки», - написала Канделаки в соцсетях.