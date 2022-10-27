«Эй, коза моя!»: Алена Рапунцель из «Дома-2» поделилась милым видео младшего сына

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель - мама двух мальчиков. Старшего сына Богдана она родила от Ильи Яббарова, а младшего, Святослава, от мужа Ильи Семина, с которым сейчас разводится.

Став мамой-одиночкой с двумя детьми Алена Рапунцель и не думает унывать. Она наслаждается обществом своих наследников.

В последнее время в микроблоге Алена Рапунцель показывает видео с участием младшего сына Святослава. Малыш, которому уже семь месяцев, растет и меняется на глазах.

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