В важный день: Игорь Николаев публично обратился к дочери от первого брака

Игорь Николаев

Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев поздравил старшую наследницу с прекрасным событием.

У известного поэта-песенника и композитора Игоря Николаева две дочери - Юлия, рожденная в первом браке маэстро, и Вероника, которую ему подарила третья жена Юлия Проскурякова.

У сестер почти сорокалетняя разница в возрасте. В начале октября Веронике исполнилось семь лет, а в этот четверг, 27 октября, день рождения отмечает Юлия Николаева. Ей исполнилось сорок четыре года.

Игорь Николаев поздравил старшую наследницу публично.

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Игорь Николаев разместил в микроблоге архивное фото, на котором предстал с Юлией.

«С днем рождения, Юлия», - лаконично поздравил маэстро взрослую дочку.

Напомним, Юлия Николаева дружна со своей молодой мачехой Юлией Проскуряковой, которую старше на четыре года.

Юлия Проскурякова тоже поздравила падчерицу с днем рождения публично.

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