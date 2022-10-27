В важный день: Игорь Николаев публично обратился к дочери от первого брака

У известного поэта-песенника и композитора Игоря Николаева две дочери - Юлия, рожденная в первом браке маэстро, и Вероника, которую ему подарила третья жена Юлия Проскурякова.
У сестер почти сорокалетняя разница в возрасте. В начале октября Веронике исполнилось семь лет, а в этот четверг, 27 октября, день рождения отмечает Юлия Николаева. Ей исполнилось сорок четыре года.
Игорь Николаев поздравил старшую наследницу публично.
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Игорь Николаев разместил в микроблоге архивное фото, на котором предстал с Юлией.
«С днем рождения, Юлия», - лаконично поздравил маэстро взрослую дочку.
Напомним, Юлия Николаева дружна со своей молодой мачехой Юлией Проскуряковой, которую старше на четыре года.
Юлия Проскурякова тоже поздравила падчерицу с днем рождения публично.