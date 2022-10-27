«Принципиально, чтобы Женя осталась в проекте»: Авербух высказался о судьбе Медведевой после предательства Милохина

Чемпионка мира по фигурному катанию и двукратный призер Олимпиады Женя Медведева сильнее всех пострадала от демарша своего партнера по «Ледниковому периоду» Дани Милохина.
Фигуристка осталась без пары, и ее дальнейшее участие в проекте под вопросом. Однако тренер и продюсер шоу Первого канала Илья Авербух считает делом чести для себя сделать все возможно для того, чтобы Женя Медведева продолжила борьбу.
«Сейчас действительно не хотим, чтобы в этой схватке Даня выбил Женю. Для меня принципиально, чтобы Женя осталась в проекте и каталась. Если мы не найдем, то Женя все равно будет с нами на нашей орбите. Будем искать. Это шоу, и не надо об этом забывать», — высказался Илья Авербух.
Илья Авербух назвал поступок Дани Милохина незрелым. И напомнил, что у всех бывают минуты слабости, но взрослые люди должны уметь преодолевать это, понимая, что несут ответственность перед своей семьей, партнерами, друзьями, коллегами.
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Напомним, на днях Даня Милохин наделал много шума, сообщив, что покидает «Ледниковый период», поскольку проект стал ему неинтересен. Видеообращение, в котором он заявил о своем решении, Даня Милохин записал, уже улетев на отдых в Дубай.
По материалам Sports24.