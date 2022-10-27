«Принципиально, чтобы Женя осталась в проекте»: Авербух высказался о судьбе Медведевой после предательства Милохина

Чемпионка мира по фигурному катанию и двукратный призер Олимпиады Женя Медведева сильнее всех пострадала от демарша своего партнера по «Ледниковому периоду» Дани Милохина.

Фигуристка осталась без пары, и ее дальнейшее участие в проекте под вопросом. Однако тренер и продюсер шоу Первого канала Илья Авербух считает делом чести для себя сделать все возможно для того, чтобы Женя Медведева продолжила борьбу.