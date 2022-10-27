«Будь счастлива»: Юлия Проскурякова обратилась к дочери Игоря Николаева от первого брака, показав ее с детской коляской

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова дружна с дочерью маэстро от первого брака Юлией.
У падчерицы и мачехи небольшая разница в возрасте — всего четыре года. Юлии Проскуряковой в августе этого года исполнилось сорок лет, а дочери Игоря Николаева Юлии 27 октября — сорок четыре года.
Юлия Проскурякова публично поздравила падчерицу с днем рождения, опубликовав видео с ее участием на своей странице в соцсети.
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Видео, судя по всему, архивное. И было сделано во время отдыха в экзотическом месте.
В кадре Юлия Николаева катит коляску своей младшей сестренки Вероники. Малышка идет пешком.
«С днем рождения, Юленька! Будь счастлива», — обратилась к падчерице Юлия Проскурякова.