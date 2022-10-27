«Будь счастлива»: Юлия Проскурякова обратилась к дочери Игоря Николаева от первого брака, показав ее с детской коляской

Юлия Проскурякова с падчерицей и дочкой Вероникой

Юлия Проскурякова с падчерицей и дочкой Вероникой. Фото: соцсети

Юлия Проскурякова поделилась редким видео с участием Юлии Николаевой и Вероники.

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова дружна с дочерью маэстро от первого брака Юлией.

У падчерицы и мачехи небольшая разница в возрасте — всего четыре года. Юлии Проскуряковой в августе этого года исполнилось сорок лет, а дочери Игоря Николаева Юлии 27 октября — сорок четыре года.

Юлия Проскурякова публично поздравила падчерицу с днем рождения, опубликовав видео с ее участием на своей странице в соцсети.

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Видео, судя по всему, архивное. И было сделано во время отдыха в экзотическом месте.

В кадре Юлия Николаева катит коляску своей младшей сестренки Вероники. Малышка идет пешком.

«С днем рождения, Юленька! Будь счастлива», — обратилась к падчерице Юлия Проскурякова.

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