«Будь счастлива»: Юлия Проскурякова обратилась к дочери Игоря Николаева от первого брака, показав ее с детской коляской

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова дружна с дочерью маэстро от первого брака Юлией.

У падчерицы и мачехи небольшая разница в возрасте — всего четыре года. Юлии Проскуряковой в августе этого года исполнилось сорок лет, а дочери Игоря Николаева Юлии 27 октября — сорок четыре года.

Юлия Проскурякова публично поздравила падчерицу с днем рождения, опубликовав видео с ее участием на своей странице в соцсети.

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