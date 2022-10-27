«Упыхтелась вся!»: Высоцкая с красными пятнами на лице «выпустила пар» на беговой дорожке

49-летняя Юлия Высоцкая не постеснялась поделиться честными кадрами в своем микроблоге. Так, жена режиссера Андрея Кончаловского «выпустила пар» на беговой дорожке, засветив моложавое лицо без морщин. При этом актриса позировала, тщательно умывшись — на лице не грамма макияжа.

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