«Упыхтелась вся!»: Высоцкая с красными пятнами на лице «выпустила пар» на беговой дорожке

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Global Look Press

Актриса поделилась свежим роликом из спортзала, показав, как она поддерживает фигуру.

49-летняя Юлия Высоцкая не постеснялась поделиться честными кадрами в своем микроблоге. Так, жена режиссера Андрея Кончаловского «выпустила пар» на беговой дорожке, засветив моложавое лицо без морщин. При этом актриса позировала, тщательно умывшись — на лице не грамма макияжа.

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Кстати, вместе с мужем Юлия Высоцкая увлекается скандинавской ходьбой. Как-то телеведущая призналась, что она никогда не пробовала фастфуд в популярных заведениях общепита. Актриса дала понять, что она лучше сама приготовит гамбургер, проверив все ингредиенты. 

«Упыхтелась вся!», «Красотка! Молодцом», «Умничка! Так держать», «Вся в красных пятнах! У вас там марафон?» — писали фолловеры.

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