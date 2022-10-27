Мэттью Перри извинился за то, что пожелал Киану Ривзу смерти: «Я должен был использовать собственное имя»

Звезда «Друзей» Мэттью Перри поспешил извиниться за то, что несколько раз нелестно высказался о Киану Ривзе в своей книге мемуаров «Друзья, любовники и большая ужасная вещь».

Напомним, вспоминая свою жизнь, 53-летний актер посетовал на то, что некоторые его коллеги умерли молодыми (от передозировки наркотиками), а вот Ривз продолжает жить, мол, это так несправедливо. Но в чем виновата звезда «Матрицы»? Почему Мэттью расстроен из-за того, что всеми любимого Нео не забрала костлявая?

«На самом деле я большой поклонник Киану, — заявил Перри изданию Deadline. — Я просто выбрал случайное имя, моя ошибка. Я прошу прощения. Вместо него я должен был использовать собственное имя».

Журналисты, кстати, не поверили, что Мэттью просто ошибся и назвал случайного актера. Так как он несколько раз в своей книге возмущается тому, что Ривз еще жив.