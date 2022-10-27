«Вы для дедушки и бабушки рожали?»: не справляющуюся с близнецами Ефременкову высмеяли в Сети

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что едва справляется с сыновьями-близнецами.
Малыши постоянно требуют внимания к себе, почти не спят ночью. Юлия Ефременкова рассказала, что они с Мондезиром выбиваются из сил. От усталости и отчаяния Юлия Ефременкова даже позволила себе поплакать.
Пару дней у молодых родителей гостил папа Юлии Ефременковой. Дедушка помогал паре справляться с детьми. Но скоро он уезжает, и Ефременкову накрывает волной страха. Она боится, что у нее на фоне усталости будет нервный срыв.
Добавляют неприятностей молодой маме некоторые подписчики, которые открыто смеются над Ефременковой, жалующейся на сложности с двумя малышками.
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«Вы для дедушки и бабушки рожали?» — высказалась одна из подписчиц, задев Ефременкову.
«Естественно, мы своих деток рожали для себя. Но в том, что нам в первые дни помогает мой папа, я ничего плохого не вижу. Почему некоторые люди хотят задеть, пытаются уколоть? Они таким образом самоутверждаться пытаются?» — обиженно ответила Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября. Мальчикам уже больше месяца.