«Вы для дедушки и бабушки рожали?»: не справляющуюся с близнецами Ефременкову высмеяли в Сети

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что едва справляется с сыновьями-близнецами.

Малыши постоянно требуют внимания к себе, почти не спят ночью. Юлия Ефременкова рассказала, что они с Мондезиром выбиваются из сил. От усталости и отчаяния Юлия Ефременкова даже позволила себе поплакать.

Пару дней у молодых родителей гостил папа Юлии Ефременковой. Дедушка помогал паре справляться с детьми. Но скоро он уезжает, и Ефременкову накрывает волной страха. Она боится, что у нее на фоне усталости будет нервный срыв.

Добавляют неприятностей молодой маме некоторые подписчики, которые открыто смеются над Ефременковой, жалующейся на сложности с двумя малышками.

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