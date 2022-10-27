«За Никиткой следом не поехала»: невестка Пугачевой коротает дни на даче в Малых Бережках и ездит на съемки с мачехой Преснякова

Никита Пресняков, по слухам, давно покинул страну. Интересно, что молодая жена музыканта осталась в России. Хотя раньше Алена Краснова с мужем не раз говорили о том, что им очень нравится Нью-Йорк. Таким образом, парочка намекала, что хотела бы жить за океаном.

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