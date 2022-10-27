«За Никиткой следом не поехала»: невестка Пугачевой коротает дни на даче в Малых Бережках и ездит на съемки с мачехой Преснякова

Никита Пресняков, по слухам, давно покинул страну. Интересно, что молодая жена музыканта осталась в России. Хотя раньше Алена Краснова с мужем не раз говорили о том, что им очень нравится Нью-Йорк. Таким образом, парочка намекала, что хотела бы жить за океаном.
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Похоже, что скучать невестке Кристины Орбакайте не приходится. Будни Алена Краснова проводит на подмосковной даче под Истрой. Видимо, именно жене Никита Пресняков доверил присматривать за бывшей дачей Аллы Пугачевой в Малых Бережках.
Также Алена ходит на съемки шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В проекте участвует мачеха Никиты Преснякова. Так, невестка Пугачевой побывала на записи шоу, засняв выступление Натальи Подольской в паре с Дмитрием Соловьевым. На лице у привлекательной блондинки ни грамма грусти или печали. Она от души веселилась и наслаждалась ледовым шоу.
«За Никитой следом не поехала!», «Дома-то, поди, лучше!», «Должен же кто-то за дачей Аллуси приглядывать», — писали фолловеры.