«Он теперь живет с нами»: Саша Черно показала, кто занял место Иосифа Оганесяна в ее доме

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно весело проводит время после разрыва с мужем Иосифом Оганесяном.

В телеграм-канале звезда реалити-шоу поделилась видео, на котором предстала в компании своей младшей сестры Тани и двух упитанных парней.

«Я обожаю этих ребят. Это просто комики», — сообщила Саша Черно под видео.

В кадре все четверо едут в лифте и ведут веселую беседу. В руках у Татьяны, судя по всему, коробка с пиццей.