«Он теперь живет с нами»: Саша Черно показала, кто занял место Иосифа Оганесяна в ее доме

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно весело проводит время после разрыва с мужем Иосифом Оганесяном.
В телеграм-канале звезда реалити-шоу поделилась видео, на котором предстала в компании своей младшей сестры Тани и двух упитанных парней.
«Я обожаю этих ребят. Это просто комики», — сообщила Саша Черно под видео.
В кадре все четверо едут в лифте и ведут веселую беседу. В руках у Татьяны, судя по всему, коробка с пиццей.
«Вот это наша чудесная компашка. Просто запомните эти лица», — обратилась к поклонникам Саша Черно.
Затем она указала рукой на одного из молодых людей, сообщив, что тот поселился в ее квартире.
«А он теперь живет с нами», — сказала Саша Черно.
Сестру тут же дополнила Татьяна, давая понять, что парень — ее избранник.
«И в этом доме его больше любят, чем меня», — немного обиженно произнесла сестра Саши Черно.
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Напомним, Саша Черно накануне сообщила об окончательном разрыве с мужем Иосифом Оганесяном. Проблемы в отношениях у супругов были давно, летом они даже разъезжались по разным квартирам, но потом дали друг другу шанс. И вот теперь вновь расстались.