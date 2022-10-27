«Вырулит!»: Лера Кудрявцева призвала не переживать за сбежавшую из России Ксению Собчак

Телеведущая Лера Кудрявцева в телеграм-канале отреагировала на скандальную историю побега из России журналистки и светской львицы Ксении Собчак.
Лера Кудрявцева поделилась видео, которым запечатлено, как подруга Собчак гадает ей на картах таро, предрекая сложности и успешный выход из непростой ситуации.
Лера Кудрявцева на этом фоне призвала не переживать за сбежавшую за границу Ксению Собчак.
«Не переживаем, Ксения Анатольевна все вырулит. Карты не врут!» — написала Лера Кудрявцева.
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Напомним, об экстренном бегстве Ксении Собчак за границу стало известно накануне. Журналистка пешком перешла границу с Литвой в Белоруссии после того, как стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве. Арестованные сотрудники Ксении Собчак дали на нее показания.