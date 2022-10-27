Сумма с шестью нулями: какой штраф Милохин получит за самовольный уход с «Ледникового периода»

Такой уход участника на проекте расценили чуть ли не как подлость – еще бы, покидать шоу в самом его разгаре, бросив партнершу мало кому в голову бы пришло вообще. Притом что каждый из героев заключает договор, в котором прописано все, вплоть до штрафов за нарушение правил. Продюсер Антонина Саврасова-Абрамова это подтверждает. И за срыв съемочного процесса звездам грозят недетские санкции. Она рассказала News.ru, что речь идет о суммах с шестью нулями.

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Адвокат Сергей Жорин это подтверждает. Самоволка Милохину явно обещает влететь в копеечку.

«Кроме штрафов, которые прописаны в договоре, виновная сторона должна возместить также подтвержденные убытки», - подчеркивает Сергей Жорин.

Между тем, журналист Михаил Шахназаров считает, что Даня Милохин не сам ушел с проекта, а его выгнали. Причиной стала гневная тирада в адрес невежественного блогера от режиссера Никиты Михалкова. Мэтр возмутился, как такой низкоэрудированный кумир молодежи мог оказаться звездой Первого канала.