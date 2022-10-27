«С любимой»: Рената Литвинова показала, с кем встречается после концерта

С весны многие российские звезды живут за границей, отказавшись поддерживать кампанию по защите Донбасса, проводимую нашей страной. В числе покинувших родину — Рената Литвинова и певица Земфира, вместе переехавшие в Париж. Сейчас у певицы гастроли по Европе, и актриса ее везде сопровождает.

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На этот раз выступление состоялось в Берлине. И на концерт пришла политолог Екатерина Шульман*, которой обе россиянки были несказанно рады. Одна спела за кулисами специально для нее, другая поспешила сфотографироваться.

«С любимой Екатериной Михайловной после концерта», — написала Литвинова в микроблоге.

Встреча после концерта вызвала у комментаторов в аккаунте Литвиновой ребячий восторг. Люди радуются, что русские эмигранты, которые в России не общались, вдруг стали друг другу любимыми. Так, кстати, ранее произошло и с Аллой Пугачевой, обласкавшей Земфиру на ее концерте в Израиле.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента