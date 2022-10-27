«Не нашли лучшего места?»: Поргина – про попавшую в дом престарелых Доронину

Вдова Николая Караченцова возмущена. Ей очень жалко 89-летнюю Татьяну Васильевну, ведь она, по мнению Поргиной, явно заслуживает иной старости.

«Очень жалко, что, когда наступает старость, происходят вот такие истории, как с Дорониной. Поймите, это же не простой человек!» - переживает актриса. – «Неужели не нашли лучшего места для нее, чем дом престарелых? Она этого не заслуживает!».

Также Поргина призвала театр «Ленком» вмешаться в судьбу своей актрисы, сообщает сайт «МК».