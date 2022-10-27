«Не нашли лучшего места?»: Поргина – про попавшую в дом престарелых Доронину

Знаменитая актриса Татьяна Доронина не так давно отдыхала в санатории в Барвихе, но оттуда поехала не к себе домой, а в дом престарелых. Эта новость вмиг облетела актерскую среду, многие оказались шокированы случившимся.
Вдова Николая Караченцова возмущена. Ей очень жалко 89-летнюю Татьяну Васильевну, ведь она, по мнению Поргиной, явно заслуживает иной старости.
«Очень жалко, что, когда наступает старость, происходят вот такие истории, как с Дорониной. Поймите, это же не простой человек!» - переживает актриса. – «Неужели не нашли лучшего места для нее, чем дом престарелых? Она этого не заслуживает!».
Также Поргина призвала театр «Ленком» вмешаться в судьбу своей актрисы, сообщает сайт «МК».