Новости шоу-бизнеса: с кем встречается Асмус, куда и как сбежала от уголовного преследования Собчак, за что Шевчук получил премию в Италии

Черно сообщила о разводе с мужем

Звезды «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян расстались. Об этом проговорилась сама девушка у себя в микроблоге. Она жаловалась на неудачи в жизни, упомянув сложности в отношениях с супругом, с которым у них весь год было негладко. Сейчас они разбежались окончательно. Когда развод состоится официально, Черно не сообщила.