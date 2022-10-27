Новости шоу-бизнеса: с кем встречается Асмус, куда и как сбежала от уголовного преследования Собчак, за что Шевчук получил премию в Италии

Собчак стала фигурантом уголовного дела
Ксения Собчак попала в переплет с уголовным делом о вымогательстве, заведенном на ее директора в дуэте с экс-главредом Tatler Арианом Романовским. Журналистов задержали, в доме Собчак прошли обыски, саму блондинку вызвали на допрос по делу, но она не явилась, а поспешила сбежать из страны. в Сети появилось видео ее пешего пересечения белорусско-литовской границы.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Шевчук награжден премией за русофобию
Лидер ДДТ Юрий Шевчук стал обладателем премии «Тесо» в Италии. Для экс-депутата Госдумы Романа Худякова эта награда стала позорной меткой. Он считает, что дали ее россиянину не за музыкальные заслуги, а за русофобские высказывания.
Юрий Шевчук. Фото: Global Look Press
Черно сообщила о разводе с мужем
Звезды «Дома-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян расстались. Об этом проговорилась сама девушка у себя в микроблоге. Она жаловалась на неудачи в жизни, упомянув сложности в отношениях с супругом, с которым у них весь год было негладко. Сейчас они разбежались окончательно. Когда развод состоится официально, Черно не сообщила.
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: соцсети
Асмус рассекретила бойфренда
Кристина Асмус после развода с мужем Гариком Харламовым долго была одна. Сейчас в ее личной жизни наметился штиль. И она рассекретила того, кто поселил в ее сердце любовь. Им оказался молодой актер Роман Евдокимов. Парочка вместе появилась в парке, держась за ручки.
Кристина Асмус с бойфрендом. Фото: соцсети