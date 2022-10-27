«Обнажилась для вас»: Клава Кока разделась и села в ванну

Звезда сцены и Интернета Клава Кока выпустила новую песню и клип. Событие стало долгожданным не только для ее поклонников, но и ее самой – девушка призналась, что трудилась над материалом круглыми сутками, и ей самой не терпится выпустить, наконец, композицию.

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После публикации клипа в Сети певица поспешила со спойлерами в микроблоге. Она показала себя в ванне, позируя в кадре голой спиной.

«Обнажилась для вас», - сообщила артистка и заинтриговала публику так, что многие поспешили посмотреть клип.

Кока в клипе, действительно, принимает ванну. Но все пикантно показано в виде полунамеков, а прелести скрыты под густой пеной.