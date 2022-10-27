«Могут звонить коллекторы»: россиянам рассказали, чем опасны старые мобильные номера

Операторы сотовой связи не могут предоставить каждому пользователю уникальный номер. Случается, на один номер приходится несколько владельцев.
Когда сменяется хозяин мобильного номера, должны обновляться и все логины с паролями. Иначе это чревато утечкой личных данных. Отвязать все социальные сети и другое от старых сотовых номеров призывает гендиректор компании, специализирующейся в области информационной безопасности.
Если прошлый владелец имеет какие-то банковские долги или что-то подобное, то могут звонить коллекторы, компании по взысканию долгов и т.д. В этом случае достаточно объяснить, что номер уже не принадлежит человеку, которого ищут», – заявил эксперт.
«Гораздо больше опасности тут для старого владельца. Например, если к номеру привязаны аккаунты в социальных сетях или клиент-банки, то у новый владелец может получить к ним доступ», — отметил Раевский в беседе с 1prime.ru.
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