«Могут звонить коллекторы»: россиянам рассказали, чем опасны старые мобильные номера

Операторы сотовой связи не могут предоставить каждому пользователю уникальный номер. Случается, на один номер приходится несколько владельцев.

Когда сменяется хозяин мобильного номера, должны обновляться и все логины с паролями. Иначе это чревато утечкой личных данных. Отвязать все социальные сети и другое от старых сотовых номеров призывает гендиректор компании, специализирующейся в области информационной безопасности.