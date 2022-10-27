«Решила сделать расклад»: Водонаева показала, какие карты выпали Собчак на будущее

Ксения Собчак подалась в бега после возбужденного уголовного дела о вымогательстве. Под арестом – ее подчиненные, под подозрением и она сама. По последним данным, звезда укрылась в Латвии после пересечения границы по израильскому паспорту.

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Оказалось, Собчак предупреждали о злоключениях. Это было еще весной, и ей гадали на картах таро. Телеведущей выпали проблемы. Сейчас погадать беглянке решила ее экс-коллега по «Дому-2» Алена Водонаева.

«Время полтретьего ночи. Тоже решила сделать расклад на Собчак и что ждет ее в будущем», - написала Водонаева.

Звезда реалити показала, что за карты выпали Собчак. Только вот пояснений никаких не дала. И анализировать расклад стали подписчики Водонаевой.