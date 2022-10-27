«Может я уже...»: Анну Заворотнюк заподозрили в тайном замужестве

Также 26-летняя Анна успела запутать любопытных фанатов. Праздничных фотографий и сообщений о свадьбе Заворотнюк не было. Но девушка заявила, что она уже счастлива в браке.

«Может я уже вышла замуж», — ответила старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в личном микроблоге.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».