«Может я уже...»: Анну Заворотнюк заподозрили в тайном замужестве

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети звезды

Дочь исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» спровоцировала слухи о своей жизни с мужем.

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Анны Заворотнюк появилось заявление знаменитости о новом семейном положении. 

Поклонники наследницы Анастасии Заворотнюк не знают имени жениха стройной красавицы. Анна не отвечает и на вопрос о профессии возлюбленного. 

«Волшебником», – с насмешкой озвучила Заворотнюк то, кем работает ее вторая половинка.

Также 26-летняя Анна успела запутать любопытных фанатов. Праздничных фотографий и сообщений о свадьбе Заворотнюк не было. Но девушка заявила, что она уже счастлива в браке.

«Может я уже вышла замуж», — ответила старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в личном микроблоге.

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