«Может я уже...»: Анну Заворотнюк заподозрили в тайном замужестве

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Анны Заворотнюк появилось заявление знаменитости о новом семейном положении.
Поклонники наследницы Анастасии Заворотнюк не знают имени жениха стройной красавицы. Анна не отвечает и на вопрос о профессии возлюбленного.
«Волшебником», – с насмешкой озвучила Заворотнюк то, кем работает ее вторая половинка.
Также 26-летняя Анна успела запутать любопытных фанатов. Праздничных фотографий и сообщений о свадьбе Заворотнюк не было. Но девушка заявила, что она уже счастлива в браке.
«Может я уже вышла замуж», — ответила старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в личном микроблоге.
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