«Пусть пожрет их геенна огненная»: Кушанашвили послал на три буквы писателя Зыгаря* и его мужа

Писатель Михаил Зыгарь* совершил каминг-аут, объявив о своей свадьбе с актером Жан-Мишелем Щербаком, наиболее известным как участник реалити-шоу «Замуж за Бузову». Публицист показал кадры из Португалии, где они вместе с колоритным мулатом поженились, точнее, вышли замуж друг за друга.

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Новость всколыхнула российский шоу-бизнес. Многие высказали все, что думают, об этой свадьбе, не стесняясь в выражениях. Телеведущий Отар Кушанашвили в своем Telegram и вовсе послал новоиспеченных молодоженов на три буквы.

«Идите на х... Но поскольку они оба/обе добровольно и в охотку именно туда и пошли, просто в пекло из обоих/обеих. Пусть пожрет их геенна огненная», - пожелал Кушанашвили вчерашним женихам.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента