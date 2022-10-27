«Будут бороться»: Володина рассказала, какая судьба ждет родившихся осенью 2022

Телеведущая Василиса Володина ответила на вопрос о будущем малышей, рожденных осенью этого года.
Напомним, ранее астролог отмечала сложность периода с 25 октября по 8 ноября. В этот промежуток наблюдается «коридор затмений». Необычное положение небесных тел отрицательно влияет на психическое состояние некоторых людей.
При этом Володина призывает не паниковать тем, у кого роды приходятся на это непростое время.
«Если говорить о детях, которые появляются на свет этой осенью, то квадрат Сатурна и Урана, а это борьба нового со старым, будет в гороскопах у всех. Сейчас рождаются и реформаторы, и те, кто будут бороться с ними. Но реализуется программа у всех по-разному — это вопрос индивидуального гороскопа», — заявила Володина в беседе с parents.ru.
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