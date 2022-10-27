«Будут бороться»: Володина рассказала, какая судьба ждет родившихся осенью 2022

Телеведущая Василиса Володина ответила на вопрос о будущем малышей, рожденных осенью этого года.

Напомним, ранее астролог отмечала сложность периода с 25 октября по 8 ноября. В этот промежуток наблюдается «коридор затмений». Необычное положение небесных тел отрицательно влияет на психическое состояние некоторых людей.

При этом Володина призывает не паниковать тем, у кого роды приходятся на это непростое время.