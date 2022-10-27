Собчак на таро предсказали проблемы - вот и не верь после этого картам!

Телеведущая и блогер Ксения Собчак сбежала от следствия, которое началось по делу о вымогательстве с участием ее подчиненных. Звезда покинула страну, улетев в Белоруссию, откуда пешком перебралась в Литву по израильским документам.

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Как оказалось, о проблемах Собчак была предупреждена еще весной. Она снимала интервью с Никой Белоцерковской*, и та предложила ей погадать на таро. Выпали не очень хорошие карты, и собеседница их расшифровала для Собчак.

«Очень осторожно обращайся с тем, что составит твое будущее. У тебя будут проблемы с законодательством, причем от какого-то очень серьезного объединения. Я подозреваю, что на тебя напишут. Бойся какого-то мужика. Очень серьезные проблемы с законом, и ты будешь балансировать. Удача тебя покинет, но решит все это какой-то «император», какой-то очень серьезный высокопоставленный мужчина. Дальше у тебя получше», - нагадала подруга.

Уточним, что следствие началось по делу о вымогательстве, в котором подозреваются подчиненные Ксении Собчак. Они якобы вымогали деньги у высокопоставленных чиновников, в Сети пустили слух, что речь идет о главе «Ростеха» Сергее Чемезове.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента