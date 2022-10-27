«Главный по твитам»: Илон Маск принес в штаб-квартиру Twitter раковину

Илон Маск

Илон Маск. Фото: соцсети звезды 

Американский предприниматель намекнул, что сделка по приобретению социальной сети близка к завершению.

Один из самых богатейших бизнесменов Илон Маск завершает процесс покупки сервиса по обмену быстрыми сообщениями Twitter.

Об этом свидетельствуют сразу два момента. Во-первых, Маск зашел в штаб-квартиру Twitter с личной раковиной. Телеведущая Тина Канделаки уже успела пошутить по этому поводу.

«Маск пришел в штаб-квартиру Twitter со (своим самоваром) своей раковиной), – написала в личном микроблоге Тина.

 

Во-вторых, в своем аккаунте Twitter Илон добавил строчку «Chief Twit». В переводе с английского это значит «Главный по твитам». 

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