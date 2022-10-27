Почему Даня Милохин на самом деле покинул «Ледниковый период»

Блогер Даня Милохин стал участником нового сезона «Ледникового периода» на Первом канале, снова встав в пару с вице-чемпионкой Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Однако, вскоре покинул проект, объяснив решение своей усталостью и потерей интереса.

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Однако, истинную причину знает журналист Михаил Шахназаров. В программе «Полный абзац» он рассказал, что случилось на самом деле.

«Участие в таком шоу на Первом канале повышает твой статус, дает новое. Как он попал туда? Ну это понятно. Все то же лобби его пропихнуло. А теперь почему он оттуда ушел? Просто к Никите Сергеевичу Михалкову стали прислушиваться, наконец-то. Он задался вопросом: а что вот этот овощ вообще делает на телевидении? Который даже не знает, что такое Сахалин», - объяснил журналист.

Никита Михалков, напомним, был шокирован эрудицией Милохина, точнее, ее отсутствием, когда узнал, что блогер знать не знает про Сахалин. Шахназаров убежден, что после заявления кинодеятеля создателям «сверху» указали, что они «перешли все границы».