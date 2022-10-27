«Мы когда-то были близки»: звезда «Сватов» ответила на мордоплюйство Кошмал в свой адрес

Железняк высказалась о том, что происходит, и порассуждала на тему выпадов Кошмал в сторону российских коллег. Актриса считает, что сейчас платить той же монетой обидчице не стоит, а лучше опираться на светлые и чистые помыслы.

«Я думаю, что в этой ситуации самое главное не озлобиться. Мне кажется, и не впасть в ярость, в агрессию, жестокость, в желание убить, уничтожить, а искать, держаться за какие-то вещи, за простые», - рассказала Железняк «Пятому каналу». – «Сейчас такое время, когда нужно вообще спасаться верой, верой в Бога, верой в семью, верой в добро и верой в твоих близких людей. И верить, что и понимать, что мы когда-то были близки. Даже с теми, с кем мы сейчас не можем общаться, понимать, что в людях говорит не их истинное».