Кушанашвили – про уход Милохина с Первого канала: «Михалков на радостях где-то шандарахнул рюмашечку»

Блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период», даже не дождавшись середины шоу. Он объяснил это тем, что устал и потерял интерес. Ранее, что примечательно, с критикой юноши и его присутствия на Первом канале выступали многие. Режиссер Никита Михалков на днях и вовсе назвал его растением, поразившись присутствию блогера на главном телеканале страны.

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Добровольный уход Милохина разными людьми был воспринят по-разному. Например, на проекте его за это осудили – подвел партнершу Евгению Медведеву, предал своего зрителя. А вот реакцию Никиты Михалкова на этот жест предсказал Отар Кушанашвили. Он написал в своем Telegram, как режиссер мог бы себя повести.