Элджей готов встретиться с тем, кто купит его машину за 10 миллионов рублей

Рэпер Элджей расстается со своим уникальным цветным BMW i8. Знаменитость лично приедет на встречу для подписания бумаг по сделке.
Элджей хочет получить за тюнингованную машину десять миллионов рублей. К слову, у артиста могут возникнуть трудности при поиске покупателя.
Машина с дерзкой окраской подойдет не каждому автолюбителю. Поэтому знаменитость готов торговаться.
«Машина в идеальном состоянии. Всегда обслуживалась у официальных дилеров, мылась на премиальных мойках. Всегда была в пленке, без повреждений лакокрасочного покрытия», – рассказал помощник Элджея Дмитрий в беседе с kp.ru.
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