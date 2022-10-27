«Концертик подвернулся»: вскрылось, как Пугачева и Земфира стали подругами

Алла Пугачева, уехав жить в Израиль, успела задружить с певицей Земфирой, на концерт которой сходила в Тель-Авиве. Примадонна отжигала на танцполе, сделала селфи с исполнительницей, а также усыпала ее комплиментами в своем микроблоге.
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Откуда вдруг у Примадонны с Земфирой возникла дружба, прояснил Отар Кушанашвили. Ранее звезды никак не относились друг к другу, более того, исполнительница хитов «Девочка с плеером» и «Ромашки» даже заявила, что не слышала никогда Пугачеву. В Telegram журналист все доходчиво объяснил.
«Земфира никогда не рассматривала Пугачеву как «крутую», как «безусловную величину», и не случись этого «невообразимого нарушения миропорядка», они, скорее всего, никогда бы и не встретились. Вот в чем сущая правда», - считает журналист. И объясняет встречу века так: «Случился обмен любезностями, не более, порожденный тем, что, пока Она в Израиле, надо же Ей куда-то ходить, а тут концертик подвернулся».