«Концертик подвернулся»: вскрылось, как Пугачева и Земфира стали подругами

Алла Пугачева, уехав жить в Израиль, успела задружить с певицей Земфирой, на концерт которой сходила в Тель-Авиве. Примадонна отжигала на танцполе, сделала селфи с исполнительницей, а также усыпала ее комплиментами в своем микроблоге.

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Откуда вдруг у Примадонны с Земфирой возникла дружба, прояснил Отар Кушанашвили. Ранее звезды никак не относились друг к другу, более того, исполнительница хитов «Девочка с плеером» и «Ромашки» даже заявила, что не слышала никогда Пугачеву. В Telegram журналист все доходчиво объяснил.