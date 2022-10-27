Из фигуристов в няньки: Даня Милохин позировал с сыном Джигана и Оксаны Самойловой

Исполнитель Даня Милохин опубликовал в личном микроблоге фото с Давидом – младшим ребенком семьи Оксаны Самойловой и Джигана.
Даня с широкой улыбкой на лице прижал к себе такого же голубоглазого блондина.
«Украл Давидика», – прокомметировала фото Оксана Самойлова.
Напомним, что Милохин неожиданно для всех покинул шоу Ильи Авербуха. Сообщение об уходе артиста Дани Милохина из проекта «Ледниковый период» стало ударом для участников и поклонников этого шоу.
Знаменитость заявил, что ему необходим отдых. И вот Милохин уже нянчит сына Джигана.
Даня Милохин с сыном Джигана. Фото: соцсети звезды
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