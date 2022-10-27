Из фигуристов в няньки: Даня Милохин позировал с сыном Джигана и Оксаны Самойловой

Напомним, что Милохин неожиданно для всех покинул шоу Ильи Авербуха. Сообщение об уходе артиста Дани Милохина из проекта «Ледниковый период» стало ударом для участников и поклонников этого шоу.

Знаменитость заявил, что ему необходим отдых. И вот Милохин уже нянчит сына Джигана.