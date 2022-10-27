Чем богаты: Валя Карнавал в майке-алкоголичке показала, как над ее декольте потрудилась природа

Звезда Интернета, певица Валя Карнавал все чаще стала появляться в своем микроблоге. Красотка готовится к свадьбе с Сашей Стоуном и решила, что вместе с подписчиками ей будет легче справиться с предсвадебным волнением и суетой.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Карнавал вышла в Сеть безо всяких новостей, просто так, себя показать. А продемонстрировать ей есть что, природа постаралась. И Карнавал, щеголяя откровенным декольте в майке-алкоголичке, наклонилась к камере так, что все увидели ее гордость.

Напомним, Карнавал стала известна широкой публике после скандала с Ларисой Долиной. Юной блогерше досталось от маститой певицы за отсутствие профобразования и отсутствие музыкального слуха.