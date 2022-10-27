«Я в шоке»: жена Гуфа похвасталась пятимесячной дочерью

Среди последних публикаций личного микроблога дизайнера Юлии Королевой появилась фотография младшей дочери артиста Гуфа.
Напомним, после развода с телеведущей Айзой рэпер Гуф стал встречаться с моделью и танцовщицей Юлией Королевой. В декабре прошлого года музыкант женился на возлюбленной.
В браке Королева стала заниматься дизайном одежды собственного бренда. А еще Юлия родила дочку Тину. К слову, малышке уже исполнилось пять месяцев.
Юлия Королева с дочкой. Фото: соцсети заезды
«Нам сегодня пять месяцев. Я в шоке», – написала Юлия на фото с дочерью.
Девочка позировала на руках у матери в нежно-розовом комбинезоне. У малышки с румяными щечками уже появилась шикарная шевелюра.
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