От прежней «Игры» хоть что-то осталось, кроме Дорохова? На ТНТ возвращается скандально известное шоу

Прежнюю «Игру» сравнивали с КВН, к огорчению Александра Маслякова. Якобы, получился идентичный формат. А вот начинка оказалась куда более острой: шутки и сценки, разыгрываемые командами-участниками, порой переходили грани мыслимого. Чего стоит один поцелуй Дениса Дорохова, переодетого в невесту, с партнером по команде! Юмористу, к слову, до сих пор прилетает за него, хотя прошел уже год.

Однако, в новом шоу, судя по всему, от прежней «Игры» мало что осталось. Формат проекта претерпел серьезные изменения. Соревновательная составляющая полностью нивелирована, теперь каждый выпуск – это выступление одной из команд. То есть, обещанный миллион так никому и не достанется! Да и от прежнего названия ни следа - теперь шоу именуется «Концерты».

Также проект покинули многие знаменитости – команд Lena Kuka и «Наша команда» в эфире не будет. С чем связано такое решение, неизвестно. Зато Денис Дорохов остался и продолжит радовать публику своим юмором.