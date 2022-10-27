От прежней «Игры» хоть что-то осталось, кроме Дорохова? На ТНТ возвращается скандально известное шоу

На ТНТ возвращается скандально известное шоу «Игра». Это премьера прошлого сезона, которая за несколько выпусков наделала такого шума, что многим проектам и не снилось. Оно так же стремительно исчезло из эфира, как прорвалось в лидеры. Но претерпело существенные изменения.
Прежнюю «Игру» сравнивали с КВН, к огорчению Александра Маслякова. Якобы, получился идентичный формат. А вот начинка оказалась куда более острой: шутки и сценки, разыгрываемые командами-участниками, порой переходили грани мыслимого. Чего стоит один поцелуй Дениса Дорохова, переодетого в невесту, с партнером по команде! Юмористу, к слову, до сих пор прилетает за него, хотя прошел уже год.
Однако, в новом шоу, судя по всему, от прежней «Игры» мало что осталось. Формат проекта претерпел серьезные изменения. Соревновательная составляющая полностью нивелирована, теперь каждый выпуск – это выступление одной из команд. То есть, обещанный миллион так никому и не достанется! Да и от прежнего названия ни следа - теперь шоу именуется «Концерты».
Также проект покинули многие знаменитости – команд Lena Kuka и «Наша команда» в эфире не будет. С чем связано такое решение, неизвестно. Зато Денис Дорохов остался и продолжит радовать публику своим юмором.
«Будем надеяться, что наш новый юмор всем понравится: мы старались шутить в нашем фирменном стиле, делали отсылки на известные номера, но при этом пытались привнести какую-то свежую перчинку», - рассказал Денис Дорохов «Комсомольской правде».