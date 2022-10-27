Медвежонок на прогулке: Арзамасова показала, как сынишка от Авербуха в парке играет с листвой

Актриса Елизавета Арзамасова успевает этой весной не только играть в театре, но и тренироваться и выступать на льду. Звезду, к тому же, дома ждет годовалый сынишка – ему тоже требуется мамино время и внимание. И Арзамасова старается успеть везде.

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Накануне она нашла время, чтобы погулять с малышом по осеннему парку. Нарядив кроху в комбинезончик и шапку с ушками медвежонка, мама запечатлела его на видео: малыш Лева поиграл большими кленовыми листьями, впечатлившими размерами всех.

«Листья-крылья», - подписала Арзамасова видео и опубликовала в Сети. Подписчики пришли в неподдельный восторг – мальчик всегда вызывает у людей умиление.