«Угрозы физической расправы»: Василиса Володина рассказала об своем преследователе

Телеведущая Василиса Володина призналась, что ей угрожает один и тот же навязчивый поклонник.
По словам Володиной, преследователь появляется в одинаковое время каждый год последние десять лет.
«Меня уже больше десяти лет забрасывает письмами человек с выраженной шизофренией. И именно в моменты затмений у него случается очередное обострение. Хоть эфемериды по нему сверяй», – отметила астролог.
«За последние сутки я получила от него почти 50 писем, которые однозначно квалифицируются как угрозы физической расправы и вымогательство. Я знаю его паспортные данные, обращение в соответствующие инстанции готово», – рассказала Володина в личном микроблоге.
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