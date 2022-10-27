«Угрозы физической расправы»: Василиса Володина рассказала об своем преследователе

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети звезды

Звездный астролог впервые столкнулась с неадекватным поклонником десять лет назад.

Телеведущая Василиса Володина призналась, что ей угрожает один и тот же навязчивый поклонник.

По словам Володиной, преследователь появляется в одинаковое время каждый год последние десять лет.

«Меня уже больше десяти лет забрасывает письмами человек с выраженной шизофренией. И именно в моменты затмений у него случается очередное обострение. Хоть эфемериды по нему сверяй», – отметила астролог. 

«За последние сутки я получила от него почти 50 писем, которые однозначно квалифицируются как угрозы физической расправы и вымогательство. Я знаю его паспортные данные, обращение в соответствующие инстанции готово», – рассказала Володина в личном микроблоге.

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