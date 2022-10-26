Экономия на ребенке: Дана Борисова пытается выбить алименты для дочери

Дана Борисова с дочерью Полиной

Дана Борисова с дочерью Полиной. Фото: соцсети звезды 

Телеведущая считает, бывший муж специально скрывает официальный доход и не платит положенные средства.

Бывшая жена бизнесмена Максима Аксенова – Дана Борисова – сражается за алименты для своей дочери Полины. 

Напомним, в мае этого года Борисова подала в суд на экс-возлюбленного. Знаменитость утверждает, что отец ее дочери Полины экономит на собственном ребенке. 

Дана уверена, бывший муж скрывает свой реальный доход.

«Он — учредитель, генеральный директор фирмы с зарплатой в двадцать пять тысяч. За прошлый год у них была прибыль этой его фирмы — 26 миллионов. А в этом году фирма принесла 56 миллионов», – отметила Борисова.

Пока суд не встал на сторону телеведущей. Поэтому Борисова предоставила чеки за образовательные услуги дочери. Алименты отца Полины не покрывают таких сумм.

«Только за этот месяц я предоставила реальные абсолютно чеки на 82 тысячи, которые были потрачены на Полину. Пятнадцать тысяч — английский язык, пятнадцать тысяч — испанский язык», – рассказала Борисова в беседе с 5-tv.ru.

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