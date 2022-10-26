Экономия на ребенке: Дана Борисова пытается выбить алименты для дочери

Бывшая жена бизнесмена Максима Аксенова – Дана Борисова – сражается за алименты для своей дочери Полины.

Напомним, в мае этого года Борисова подала в суд на экс-возлюбленного. Знаменитость утверждает, что отец ее дочери Полины экономит на собственном ребенке.

Дана уверена, бывший муж скрывает свой реальный доход.