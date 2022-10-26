«Как вы так похудели?»: Анастасия Решетова в платье-комбинации предстала без лишних килограммов

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети звезды 

Бывшая возлюбленная Тимати не желает быть обладательницей пышных форм.

Еще в прошлом году модель Анастасия Решетова шутила по поводу своей аппетитной фигуры. Знаменитость не стеснялась нескольких лишних килограммов. Однако в последнее время бизнесвумен заметно похудела.

Резко постройневшую фигуру Решетовой не могли не прокомментировать поклонники. Анастасия опубликовала в своих социальных сетях свежее фото из путешествия в Индию. А фанаты тут же стали спрашивать модель о секрете ее похудения:

«Как вы так похудели?», «Вот это вы стройняшка стали», «Фигура — огонь», «Красавица какая».

Анастасия Решетова в Индии. Фото: соцсети звезды

Анастасия Решетова нарядилась в шелковое платье-комбинацию и дополнила образ остроносыми туфлями. Летящее платье выгодно подчеркнуло длинные ноги и стройные бедра знаменитости. А завершили образ Решетовой массивные украшения.

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