«Как вы так похудели?»: Анастасия Решетова в платье-комбинации предстала без лишних килограммов

Еще в прошлом году модель Анастасия Решетова шутила по поводу своей аппетитной фигуры. Знаменитость не стеснялась нескольких лишних килограммов. Однако в последнее время бизнесвумен заметно похудела.

Резко постройневшую фигуру Решетовой не могли не прокомментировать поклонники. Анастасия опубликовала в своих социальных сетях свежее фото из путешествия в Индию. А фанаты тут же стали спрашивать модель о секрете ее похудения: