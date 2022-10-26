Словно родной: Шишкова приютила сына Решетовой у себя

Среди последних публикаций личного микроблога модели Алены Шишковой появилась фотография ее дочери Алисы. Примечательно, что девочка в домашней обстановке обнимала сына Анастасии Решетовой.

Напомним, Шишкова и Решетова в прошлом были возлюбленными исполнителя Тимати. Первая родила шоумену дочь Алису. А вторая — сына Ратмира.

Тимати расстался с обеими моделями. Но сами девушки продолжают общаться и даже могут оставить друг у друга детей.

Поэтому пока бизнесвумен Решетова находится в Индии, за ее наследником наблюдает Шишкова. Алена опубликовала снимок умилительных детей Тимати. Дочка Шишковой с любовью смотрела на младшего братика.