С каре и в очках: неузнаваемая Орбакайте в белом жакете и «юбке учительницы» предстала на съемках

На этот раз Кристина поделилась кадрами, на которых красовалась на фотосессии. Она предстала в белом жакете и черной юбке по колено. Наряд в стиле учительницы дополнили лодочки и очки. Артистка стала неузнаваема, так как была с темными локонами. Она показала прическу каре. Оказалось, что Орбакайте снялась для афиши нового сезона сериала «Тест на беременность».

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