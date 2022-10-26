С каре и в очках: неузнаваемая Орбакайте в белом жакете и «юбке учительницы» предстала на съемках

Кристина Орбакайте уже давно прославилась на всю страну. Она родилась в звездной семье и продолжает дело мамы. Певица выступает на сцене, а также снимается в кино. В этом году она успела провести время с дочкой Клавой летом и свозить ее во Францию. А также звезда активно снималась в новых проектах.
В последнее время Орбакайте постоянно оказывается в центре внимания. Пока Примадонна находится в Израиле, ее наследница трудится в Москве. Певица недавно повидалась с сыном Дени Байсаровым. А также снялась в новой части фильма «Любовь-морковь».
На этот раз Кристина поделилась кадрами, на которых красовалась на фотосессии. Она предстала в белом жакете и черной юбке по колено. Наряд в стиле учительницы дополнили лодочки и очки. Артистка стала неузнаваема, так как была с темными локонами. Она показала прическу каре. Оказалось, что Орбакайте снялась для афиши нового сезона сериала «Тест на беременность».
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Поклонники признались, что с нетерпением ждут премьеру. Многие отметили, что едва узнали артистку. Кристина получила множество комплиментов.
«Как классно вы преображаетесь», «Сложно вас узнать», «Блондинкой привычнее», «Ой, вообще на себя не похожи», «Словно учительница», «Как наряд и прическа меняют человека», — стали писать подписчики.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды