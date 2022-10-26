«Спасибо, Господи!»: Симоньян не стала злорадствовать над Собчак

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала последнее событие в жизни Ксении Собчак.
После сообщения о вымогательстве Собчак, ее коммерческого директора и экс-главреда Tatler посыпались комментарии звезд с очередными нападками на скандальную блондинку.
Однако Маргарита Симоньян не стала насмехаться над телеведущей.
«Нужно стараться жить так, чтобы новость об уголовном деле Собчак не вызывала в тебе даже потайного злорадства. Спасибо, Господи, что к 42 годам довел меня до этой нравственной запятой», — написала Симоньян в личном Telegram-канале.
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