«Спасибо, Господи!»: Симоньян не стала злорадствовать над Собчак

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала последнее событие в жизни Ксении Собчак.

После сообщения о вымогательстве Собчак, ее коммерческого директора и экс-главреда Tatler посыпались комментарии звезд с очередными нападками на скандальную блондинку.

Однако Маргарита Симоньян не стала насмехаться над телеведущей.