«Можно лишиться свободы»: Александр Добровинский — о деле Ксении Собчак, ее директора и экс-главреда Tatler

Специалист в области права Александр Добровинский прокомментировал дальнейшую судьбу Ксении Собчак, ее коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского.

Напомним, коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский вымогали 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Такая крупная сумма требовалась в обмен на удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Адвокат Добровинский предположил, что фигуранты дела могут попасть под уголовную статью:

«За вымогательство в особо крупных размерах можно лишиться свободы на срок от 7 до 15 лет».

Добровинский подчеркнул, что знает бывшего главреда Tatler как очень осторожного человека. Именно это качество, по мнению эксперта, подвело Романовского:

«Ариан Романовский, я знаю, крайне осторожен, но иногда осторожность в критической ситуации может сыграть в противоположную сторону».

Звездный адвокат рассказал, как мог поступить глава «Ростеха» в ответ на действия Собчак, Романовского и Суханова.

«А этот человек в высоком кресле сидит и думает: «Вот зачем он ко мне пришел? Не хочет писать — пусть не пишет, а он пришел сказать, что он хороший». Затем этот человек дает задание быстро провести проверку, и тут запускаются жернова машины, которые перемелют все, что попадется на пути», — резюмировал Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro.

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