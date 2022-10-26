Жилье станет доступно для двух третей россиян: одобрена стратегия развития стройотрасли до 2030 года

Также отмечается, что стратегия направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем. Реализация стратегии оценивается в 150 трлн рублей, основная часть из которых — внебюджетные источники.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что стратегия поможет не допустить неконтролируемый рост стоимости строительных материалов в России. Он также рассказал, что ипотеку в этом году брали в меньших количествах.

По его словам, к 2030 году жилье должно стать доступным не менее, чем для двух третей россиян. Для этого к 2030 году в России нужно построить один млрд кв. метров жилья, пишет KP.ru.