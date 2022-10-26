«Вопрос — убежала или просто уехала»: Поплавская пообещала раскрыть тайну о Собчак

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская не оставила без внимания историю побега Ксении Собчак за границу.
Яна Поплавская считает ее детективной. Она уверена, что Ксения Собчак тут ни при чем, а ее директор, которого арестовали по подозрению в вымогательстве, подставил Собчак.
«Какая-то детективная история вокруг Собчак и ее директора. Но честно скажу, сама не раз сталкивалась с тем, что в твоем окружении находятся «кроты», «жуки», «тараканы» и крысы. Ты работаешь с человеком, доверяешь как себе, а он вдруг оказывается совсем не тем. И смотрит на тебя по-волчьи, отрицая очевидные вещи, хотя ты поймал его за руку», — высказалась Яна Поплавская в телеграм-канале.
Яна Поплавская дала понять, что находит нелогичным поспешный отъезд Ксении Собчак за границу, если считать, что та непричастна к преступлению.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Она добавила, что лично знакома с Ксенией Собчак и пообещала когда-нибудь раскрыть детали их встречи.
«Так что вопрос — убежала или просто уехала. С большим интересом будем следить. Однажды я пересекалась с Собчак по линии благотворительности. Это были сильные впечатления. Однажды расскажу», — заключила Яна Поплавская.