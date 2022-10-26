«Вопрос — убежала или просто уехала»: Поплавская пообещала раскрыть тайну о Собчак

Яна Поплавская дала понять, что находит нелогичным поспешный отъезд Ксении Собчак за границу, если считать, что та непричастна к преступлению.

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Она добавила, что лично знакома с Ксенией Собчак и пообещала когда-нибудь раскрыть детали их встречи.