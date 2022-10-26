«Мир ловил меня...»: Боня посмеялась над побегом Собчак

Бизнесвумен Виктория Боня знакома с Ксенией Собчак еще со времен первых выпусков шоу «Дом-2». Боня долгое время наблюдала за скандально известной блондинкой и хорошо ее изучила. Поэтому Виктории не составило труда объяснить недавний побег телеведущей.

Боня заметила, что Собчак предрекла скорый отъезд из страны и громкие обыски.

«Мир ловил меня, ноне поймал», — написано в профиле Ксении Собчак.

Именно за эту фразу зацепилась Боня. Виктория пошутила, что жена Константина Богомолова предугадала свою судьбу.

«Подпись в профиле прям в тему», — прокомментировала Боня побег Собчак в своем Telegram-канале.

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