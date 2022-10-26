«Не верю»: Ксения Собчак сделала первое заявление после побега из России

Так называемая журналистка Ксения Собчак впервые за весь день вышла на связь. Светская львица ни слова не сказала про свой позорный побег из России, зато своего арестованного коммерческого директора Кирилла Суханова «поддержала» как могла.

«Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала она в своем канале.

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Также Собчак в очередной раз заявила, что таким образом власти борются «со свободной журналистикой», к которой, к слову, бывшая участница «Дома-2» в последние годы отношения не имеет.