«С неизвестным мужчиной»: видео, как Собчак сбегает из России

Белорусские каналы распространили видео, на котором видно, как так называемая журналистка Ксения Собчак в сопровождении неизвестного мужчины сбегает из России.
По предварительным данным, ночью бывшая ведущая «Дома-2» доехала до Белоруссии, а уже оттуда пересекла пешком литовскую границу.
На кадрах также виден паспорт Собчак. Пограничник спросил, куда она следует.
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«В Литву», — ответила она.
В России Собчак проходит как подозреваемая в уголовном деле о вымогательствах. Она владеем Telegram-каналом, представители которого вымогали 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» за то, что они не будут намеренно портить ему репутацию.