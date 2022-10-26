«Лучше бы Константин развелся»: Богомолову дали совет, как вести себя после побега Собчак

Известный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» прокомментировала одно из самых ярких и скандальных событий этой среды — побег за границу журналистки и светской львицы Ксении Собчак.
Лена Миро рассмотрела скандал с Собчак через призму ее супруга, театрального режиссера Константина Богомолова. Ему она предрекла печальную участь.
«Думаю, из театра Константина попросят на выход. А ведь Константин уже муж в летах, а не мальчик, чтобы начинать все сначала. Совершенно понятно, что скакать вслед за ускакавшей женой Константину нет никакого смысла. Много, конечно, в Израиле русскоязычных, но и талант режиссера — давайте честно? — очень уж местечковый. Кому он в той загранице сдался? Тут-то зарабатывал меньше жены, а уж там и вовсе останется только сидеть на бобах», — высказалась Лена Миро.
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Лена Миро напомнила, что не раз в своих публикациях советовала Константину Богомолову развестись с Ксенией Собчак. Блогер считает, что режиссер напрасно не принял во внимание ее рекомендации. Сейчас мог бы спать спокойно, как и бывший муж Собчак, Максим Виторган.
«Лучше бы Константин развелся заранее — я ведь плохого даже неприятным мне людям никогда не советовала. Сейчас бы у него не возникло проблем, как нет их у артиста Максима, который, наверное, три раза сегодня сплюнул через плечо», — заключила Лена Миро.
Напомним, Ксения Собчак спешно покинула Россию, поскольку стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства денег.