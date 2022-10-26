«Лучше бы Константин развелся»: Богомолову дали совет, как вести себя после побега Собчак

Известный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» прокомментировала одно из самых ярких и скандальных событий этой среды — побег за границу журналистки и светской львицы Ксении Собчак.

Лена Миро рассмотрела скандал с Собчак через призму ее супруга, театрального режиссера Константина Богомолова. Ему она предрекла печальную участь.