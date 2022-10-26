Ксения Собчак сбежала из России по маршруту Никиты Преснякова

Так называемая журналистка Ксения Собчак сбежала из России. Светская львица является подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве. По некоторым данным, бывшая ведущая «Дома-2» могла потребовать деньги с главы «Ростеха» за «блок на негатив».

Собчак давно подозревали в подобных делах. Еще Виктория Боня заявляла, что заклятая коллега якобы «заказывала» ее травлю в каналах, чтобы испортить имидж.

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В Сети пишут, что Ксения Собчак, как и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, пешком пересекла границу с Литвой. У телеведущей, вероятно, есть либо второе гражданство, либо вид на жительство другой страны.

Недавно блондинка купила квартиру в Дубае. От израильского гражданства она открещивается.