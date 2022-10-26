«Алла пережила сложное время»: стало известно, как на самом деле Пугачевой живется в эмиграции

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Таролог Василина Баженова взглянула на карты, которые выпали Алле Пугачевой.

Не так давно Алла Пугачева уже во второй раз покинула Россию. Примадонна обосновалась в Израиле.

На прошлой неделе Алла Пугачева даже сделала несколько публикаций в микроблоге, чтобы доказать поклонникам, что в Израиле она чувствует себя прекрасно — пышет здоровьем, ходит на концерты российских рок-звезд в Тель-Авиве.

Однако карты, которые раскинула на Аллу Пугачеву известный таролог Василина Баженова, говорят о том, что в жизни Аллы Борисовны далеко не все так радужно, как она стремится показать.

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Выпавшая пятерка Кубков свидетельствует о том, что Алла Пугачева едва справляется со своим состоянием в Израиле.

«В прямом виде эта карта говорит о депрессивном состоянии, — отметила Василина Баженова. — Здесь она выпала в перевернутом положении, значит недавно Алла пережила сложное время. Ей было грустно, она потеряла нечто важное. Сейчас она начинает преодолевать эмоциональный кризис. У нее появляется новый взгляд на жизнь, она получает обнадеживающие известия. Идет обновление и возвращение к нормальной жизни».

По материалам Wday.ru.

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