«Алла пережила сложное время»: стало известно, как на самом деле Пугачевой живется в эмиграции

Не так давно Алла Пугачева уже во второй раз покинула Россию. Примадонна обосновалась в Израиле.

На прошлой неделе Алла Пугачева даже сделала несколько публикаций в микроблоге, чтобы доказать поклонникам, что в Израиле она чувствует себя прекрасно — пышет здоровьем, ходит на концерты российских рок-звезд в Тель-Авиве.

Однако карты, которые раскинула на Аллу Пугачеву известный таролог Василина Баженова, говорят о том, что в жизни Аллы Борисовны далеко не все так радужно, как она стремится показать.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».